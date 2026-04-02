Трамп раскритиковал помощь Украине на пасхальном обеде

02 апреля 2026, 10:56

Трамп: США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал вмешательство страны в украинский конфликт ошибкой. Своё заявление он сделал во время пасхального обеда в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Нам не нужно было лезть на Украину, она находится в тысячах миль от нас, через океан. У нас был глупый президент. Он дал им 250 миллиардов долларов и ничего не получил взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов», — сказал Трамп.