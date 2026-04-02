Трамп раскритиковал помощь Украине на пасхальном обеде
Трамп: США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп назвал вмешательство страны в украинский конфликт ошибкой. Своё заявление он сделал во время пасхального обеда в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Нам не нужно было лезть на Украину, она находится в тысячах миль от нас, через океан. У нас был глупый президент. Он дал им 250 миллиардов долларов и ничего не получил взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов», — сказал Трамп.
Ранее политик уже заявлял, что не стал бы оказывать помощь Киеву, если бы находился на посту вместо Джо Байдена. Эти высказывания продолжают его линию критики внешней политики действующей администрации.