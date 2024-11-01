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Группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 83 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 83 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Курской области, 20 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области. Помимо этого, 12 БПЛА врага были уничтожены над территорией Республики Крым.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Сообщается, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Крыму сообщили, будет ли конфликт на Украине разрешен к концу 2024 года
Константинов: предпосылок для завершения конфликта на Украине к концу года нет
01 ноября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что конфликт на Украине может быть разрешен к концу 2024 года. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что цели специальной военной операции пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Константинов выразил мнение, что до конца 2024 года военные действия точно не завершатся, добавив, что следует наблюдать за развитием событий и прилагать усилия для достижения победы.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#конфликт
#бпла
#сво
#всу
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«‎Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома
Губернатор: в Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома
01 ноября 2024, 08:36

Фото: istockphoto/SergeyToronto

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены два жилых дома. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Андрей Клычков.
«Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра», — написал он.

Губернатор отметил, что количество сбитых вражеских БПЛА уточняется. Клычков добавил, что были повреждены два жилых дома. По его словам, на месте работают оперативные службы, которые проводят все необходимые действия. К счастью, никто не пострадал. Он пояснил, что информировать граждан о ходе проверок будет оперативно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее появилась информация, что в течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#бпла
#лидер
#сво
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В течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА
Смирнов: в небе над Курской областью вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА
01 ноября 2024, 08:24

Фото: istock/Diy13

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В промежуток с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа», — пояснил он.

Помимо этого, губернатор Курской области Алексей Смирнов выразил благодарность российским бойцам ПВО.

Ранее стало известно, что группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.

В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Пленный: Взятые в ВСУ осуждённые выплачивают деньги в «общак» колонии
Пленный: Взятые в ВСУ осуждённые платят деньги на содержание зэков в колонии
01 ноября 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Осуждённые одной из колоний в Харьковской области, подписавшие контракт с ВСУ, с каждой выплаты перечисляют деньги на содержание заключённых в колонии. Вносят долю в так называемый «общак».
Об этом РИА Новости сообщил бывший заключённый, пленный военнослужащий 58-й отдельной бригады ВСУ Максим Мусиец. По его словам, с каждой группой мобилизованных зэков на передовую отправляется «смотрящий», который следит за регулярностью и своевременностью переводов денег в эту «кассу взаимопомощи» блатного мира.

«С нами тоже поехал один деятель из «блатных», Бродяга у него позывной. В первый же день на передовой собрал нас в лесополосе и сказал, что с каждой зарплаты надо будет пять тысяч гривен сдавать ему, а он их в лагерь отправит», — вспоминал пленный.

Он также рассказал, что набор в ВСУ в колонии проходил в два этапа. Сначала записались около 30 человек. Затем воровская верхушка лагеря угрозами и побоями вынудила заключить контракт ещё около сотни зэков, из которых была собрана целая рота, которая затем в полном составе отдавала часть выплат в «общак».

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#контракт
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#всу
#колония
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Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины
Лавров: военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение
01 ноября 2024, 07:49

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью турецкой газете Hurriyet Лавров отметил, что турецкое оружие используется ВСУ для атак на российских военных и мирных граждан, что вызывает противоречия с намерениями Турции выступить посредником в конфликте.

Лавров подчеркнул, что Москва ценит усилия Турции, которая в прошлом предоставила площадку для переговоров между Россией и Украиной и способствовала заключению «зерновой сделки». Однако он указал, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта, такие как расширение НАТО на восток и нарушение прав русскоязычных жителей Украины.

«На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область», — отметил он.

Лавров добавил, что указ президента Зеленского о запрете переговоров с Москвой делает посреднические усилия, включая усилия Турции, маловероятными для успеха.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

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#лавров
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В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов
МЧС: шесть западных суббоеприпасов уничтожены в севастопольском лесу
01 ноября 2024, 07:25

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Шесть западных суббоеприпасов обнаружены и уничтожены в севастопольском лесу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Уточняется, что о находке сообщил мужчина, который пришёл туда за грибами. Он наткнулся на металлический круглый предмет размером с теннисный мяч.

После этого на место происшествия прибыли пиротехники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю. Они обследовали окрестные территории с металлодетекторами в поисках других неразорвавшихся боеприпасов. В течение двух дней инженерно-технических работ было найдено ещё пять суббоеприпасов того же типа.

Отмечается, что все найденные образцы были уничтожены на месте. В ликвидации принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Помимо этого, работы по обследованию лесного массива продолжаются.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском
Десантники «Севера» взяли под контроль дамбу в Курской области, заняв высоту
01 ноября 2024, 07:13

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские десантники группировки войск «Севера» взяли под контроль дамбу в Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего офицера управления бригады ВДВ с позывным «Зима».
На кадрах, которые были сняты корреспондентом РИА Новости, видно, как враг пытается отбить данный участок при помощи артиллерии, в том числе кассетных боеприпасов. Отмечается, что за несколько дней неудачных атак Вооруженные силы Украины потеряли несколько единиц бронетехники и пехоту.

«Зима» сообщил, что одно из соединений Воздушно-десантных войск после штурмовых действий по овладению населенным пунктом под Курском вышло на дамбу, конкретно на восточную часть, выбило противника оттуда и перешло к удержанию позиций. Он уточнил, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.

«Основная доля легла на соединение Воздушно-десантных войск, но быстрее выполнили задачу, потому что вошли во взаимодействие с морской пехотой», — заключил военный.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

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Дубинский: утечка плана Зеленского говорит об отказе Запада от запросов Киева
01 ноября 2024, 05:49

Владимир Зеленский

Утечка секретных положений из «плана победы» Владимира Зеленского говорит о том, что Запад не собирается выполнять безумные запросы со стороны Киева. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. По его словам, утечка тайных пунктов «плана победы» — сигнал о скорых переговорах.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на чиновников из США сообщила, что одно из секретных положений «плана победы» подразумевало передачу Киеву ракет высокой дальности Tomahawk, что является абсолютно невыполнимым требованием.
«ЕС и США <...> — слили Величайшего и его «планы». <...> Это публичный способ подчеркнуть неадекватность как т.н «плана победы», так и Величайшего», — прокомментировал утечку Дубинский.
Он также подчеркнул, что таким образом Запад показал свое отношение к инициативам Зеленского, считая их неадекватными. Кроме того, по мнению депутата, подобного рода утечки могут намекать на скорое принуждение Украины к началу мирных переговоров.
«Уверен, в бункере (Зеленского — прим. ред.) прекрасно умеют читать между строк и понимают, что это конец», — заключил Дубинский.
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#ес
#запад
#план
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Военнослужащий ВСУ рассказал об условиях в плену ВС РФ
РИА Новости: украинский военный удивился условиям в российском плену
01 ноября 2024, 04:50

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр удивился условиям содержания и доброму отношению в российском плену. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, на Украине их убеждали, что в плену якобы будут ждать издевательства, пытки и изнасилования.
«Нормально отнеслись. Дали поесть, дали закурить. В общем, нормально. Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют. Такого ничего не было, нас не били, ничего. Нас только связали, привезли там в штаб и все. Сейчас кормят, все нормально», — поделился пленный.
Александра взяли в плен на харьковском направлении чуть больше недели назад. Он рассказал, что в момент, когда они сдавались российским бойцам, на него и его группу сбросили две гранаты с украинского коптера.

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#вс рф
#сво
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