Группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России

Фото: iStock/NiseriN
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 83 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Курской области, 20 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области. Помимо этого, 12 БПЛА врага были уничтожены над территорией Республики Крым.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Сообщается, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов
«Еще один, еще один и еще один»: Офицер ВСУ заявил о ЧП на фронте
Стало известно, что произошло в зоне СВО
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Сообщается, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов
«Еще один, еще один и еще один»: Офицер ВСУ заявил о ЧП на фронте
Стало известно, что произошло в зоне СВО
Дарья Осипова