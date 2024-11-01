Утечка секретных положений из «плана победы» Владимира Зеленского говорит о том, что Запад не собирается выполнять безумные запросы со стороны Киева. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене. По его словам, утечка тайных пунктов «плана победы» — сигнал о скорых переговорах.