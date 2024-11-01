В Крыму сообщили, будет ли конфликт на Украине разрешен к концу 2024 года

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что конфликт на Украине может быть разрешен к концу 2024 года. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что цели специальной военной операции пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Константинов выразил мнение, что до конца 2024 года военные действия точно не завершатся, добавив, что следует наблюдать за развитием событий и прилагать усилия для достижения победы.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова