Фото: istock/N-sky
Заместитель командира инженерно-саперной роты с позывным Гидрач заявил, что боевики ВСУ в Курской области маскируют кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. Об этом информирует РИА Новости.
Гидрач сообщил на видео, предоставленном Минобороны России, что противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать их под предметы интерьера, такие как рюкзаки, оружие и даже пачки сигарет. Он отметил, что работы много и противник не останавливается ни перед какими ухищрениями. Также военный добавил, что их команда не стоит на месте и продолжает разминировать все ухищрения противника.
Инженерные подразделения группировки войск «Север» проводят разминирование освобожденной территории в Курской области. Саперы обследуют дороги, дома и поля на наличие взрывоопасных предметов, мин-ловушек и фугасов. Специалисты используют миноискатели и щупы для выявления мин ВСУ. Обнаруженные опасные объекты уничтожаются на месте или вывозятся на полигон.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
В Крыму сообщили, будет ли конфликт на Украине разрешен к концу 2024 года
«Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома
В течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА
Инженерные подразделения группировки войск «Север» проводят разминирование освобожденной территории в Курской области. Саперы обследуют дороги, дома и поля на наличие взрывоопасных предметов, мин-ловушек и фугасов. Специалисты используют миноискатели и щупы для выявления мин ВСУ. Обнаруженные опасные объекты уничтожаются на месте или вывозятся на полигон.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
В Крыму сообщили, будет ли конфликт на Украине разрешен к концу 2024 года
«Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома
В течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА
Дарья Осипова