Орбан: кредит Украине будут выплачивать дети и внуки тех, кто принял это решение
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения по поводу возвращения кредитов, предоставленных Украине. Он заявил, что это долговое бремя ляжет на плечи будущих поколений. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, нынешние руководители не смогут вернуть эти деньги. Проценты и основной долг придется выплачивать детям и внукам тех, кто принял решение о кредите. Он также отметил, что Венгрия, Чехия и Словакия получили исключение. Это защитило их будущие поколения от необходимости расплачиваться за долги.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
