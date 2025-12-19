Орбан: кредит Украине будут выплачивать дети и внуки тех, кто принял это решение

19 декабря 2025, 07:41

Фото: iStock/reflection_art

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения по поводу возвращения кредитов, предоставленных Украине. Он заявил, что это долговое бремя ляжет на плечи будущих поколений. Об этом пишет РИА Новости.