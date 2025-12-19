Премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфискации активов России

19 декабря 2025, 07:27

Де Вевер: за идеей по активам стояли эмоционально живущие во вражде с РФ страны

Фото: iStock/meronn

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что идея конфискации российских активов основывается на эмоциональной вражде к России. Об этом пишет РИА Новости.





Он отметил, что некоторые страны желали бы наказать президента РФ Владимира Путина, забрав его деньги.





«Конечно, некоторым людям это (решение о европейском займе вместо конфискации активов — ред.) не понравилось, потому что они предпочли бы получить компенсационный кредит, потому что за этим стоит еще и геополитическая мотивация», — добавил премьер-министр.