Премьер Бельгии рассказал, кто стоит за идеей конфискации активов России
Де Вевер: за идеей по активам стояли эмоционально живущие во вражде с РФ страны
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что идея конфискации российских активов основывается на эмоциональной вражде к России. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что некоторые страны желали бы наказать президента РФ Владимира Путина, забрав его деньги.
«Конечно, некоторым людям это (решение о европейском займе вместо конфискации активов — ред.) не понравилось, потому что они предпочли бы получить компенсационный кредит, потому что за этим стоит еще и геополитическая мотивация», — добавил премьер-министр.
Барт де Вевер подчеркнул, что политика требует рационального мышления и не должна поддаваться эмоциональным порывам. Удовлетворение от наказания России не должно влиять на решения, которые принимают страны.
