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Киев не смог убедить даже украинцев в успехе мирного саммита в Швейцарии и обвинил в провале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала.
По словам Крегга, эксперты сошлись во мнении, что целью мероприятия на самом деле была организация саммита в поддержку Украины.
Корреспондент подчеркнул, что Китай, Индонезия и Индия не были представлены вообще, а Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что считается самым низким дипломатическим уровнем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после мирного саммита в Швейцарии, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.
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Корреспондент подчеркнул, что Китай, Индонезия и Индия не были представлены вообще, а Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что считается самым низким дипломатическим уровнем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после мирного саммита в Швейцарии, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.
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Александр Климов