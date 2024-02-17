Саммит по Украине, вероятно, будет перенесён

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Саммит по урегулированию конфликта на Украине может быть перенесён из-за безучастия мировых лидеров. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что сама Украина настаивает на том, чтобы саммит состоялся в марте. Однако из-за безучастия других стран его могут перенести на апрель и даже на май текущего года.
Также издание пишет, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности пытается добиться встречи с коллегой из Китая Ван И, чтобы убедить его принять участие в саммите.
Про участие Китая в проведении мирных переговоров по Украине ранее говорил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Он выразил надежду, что КНР окажет помощь.
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Также издание пишет, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности пытается добиться встречи с коллегой из Китая Ван И, чтобы убедить его принять участие в саммите.
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Анастасия Чинкова