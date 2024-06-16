Саммит в Швейцарии дискредитировал себя, заявили в Госдуме

Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке полностью дискредитирован международным сообществом и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям c соотечественниками Виктор Водрацкий в интервью ТАСС.