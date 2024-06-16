Фото: iStock/RossHelen
Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке полностью дискредитирован международным сообществом и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям c соотечественниками Виктор Водрацкий в интервью ТАСС.
«Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации – главное, чтобы был флажок», – заявил он.
Депутат объяснил, что между теми, кто разжигает конфликт на Украине, и теми, кто приехал на саммит под давлением, «чтобы не портить отношения или получить какие-то кредиты от США», возникло недопонимание
Ранее стало известно, что что конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке находится под угрозой срыва. Главными причинами этого были отсутствие китайской делегации и в целом слабое представительство стран БРИКС.
Читайте также:
«Слет любителей устриц»: почему саммит по Украине в Швейцарии бесполезен
На Украине допустили второй саммит по Украине с участием России
Путин объяснил, зачем Россия отодвигает линию фронта на харьковском направлении
Александр Климов