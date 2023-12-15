Замглавы Богородского округа Шойко встретился с врачами нового онкоцентра

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
В Ногинской больнице начал работу Центр амбулаторно онкологической помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.
Заместитель главы Богородского городского округа Олег Шойко пообщался с медицинскими работниками, а также пациентами больницы.
В центр за помощью смогут обращаться не только жители Богородского округа, но и Электрогорска, Черноголовки, Электростали и Павловского Посада.
Также в больнице постоянный мониторинг всех лечебно-диагностических процедур и отлажены дистанционные телекоммуникационные варианты проведения консилиумов с ведущими онкодиспансерами.
Стоит отметить, что в ходе посещения центра Олег Шойко обсудил актуальные вопросы, которые волнуют медработников и важность мер поддержки врачей и отметил профессиональную работу команды врачей больницы.
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В центр за помощью смогут обращаться не только жители Богородского округа, но и Электрогорска, Черноголовки, Электростали и Павловского Посада.
«Созданный Центр амбулаторной онкологической помощи –это координатор для пациента с онкологическим заболеванием<…> Сформирована внутренняя логистика движения пациента от первичного направления к онкологу до получения специализированного лечения по принципу «зеленого коридора». Также расширен реестр закупаемых химиопрепаратов.<…> »,- отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.
Также в больнице постоянный мониторинг всех лечебно-диагностических процедур и отлажены дистанционные телекоммуникационные варианты проведения консилиумов с ведущими онкодиспансерами.
Стоит отметить, что в ходе посещения центра Олег Шойко обсудил актуальные вопросы, которые волнуют медработников и важность мер поддержки врачей и отметил профессиональную работу команды врачей больницы.
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Мира Полтева