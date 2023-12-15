В Орехово-Зуеве открыли региональный сосудистый центр для лечения инфаркта и инсульта

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Орехово-Зуевской больнице начал работать региональный сосудистый центр. Там будут принимать пациентов с острыми сосудистыми патологиями – инфарктом миокарда и инсультом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Это позволит сделать экстренную медицинскую помощь доступнее для жителей с сосудистыми катастрофами не только из Орехово-Зуевского городского округа, но и из Богородского, Павлово-Посадского, Шатурского и Электростальского.
В сосудистом центре расположены отделения рентгенохирургических методов лечения, кардиологическое, неврологическое, палата интенсивной терапии. Сформирован штат медиков. Для работы в центре дополнительно привлечены девять новых врачей – хирурги, неврологи и кардиологи.
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«Продолжаем развивать в Подмосковье сеть региональных сосудистых центров. Сегодня открыли новый в Орехово-Зуеве, что имеет огромное значение для жителей восточной части Подмосковья. При сосудистой катастрофе важно уложиться в правило «золотого часа», когда скорая помощь оперативно доставит пациента в больницу, где его уже ждут бригада врачей и необходимое медицинское оборудование», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Раньше пациентов с инфарктами и инсультами приходилось направлять в Егорьевск. Теперь всю необходимую диагностику и лечение они смогут получить у нас», – сообщил главврач Орехово-Зуевской больницы Максим Балясников.По данным министерства, смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения снизилась в Подмосковье на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому помогли развитие сети из 17 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткая маршрутизация пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты.
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Лора Луганская