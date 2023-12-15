В больницы Московской области поступили новые рентген-аппараты

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Новые рентген-аппараты получили подмосковные больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новое оборудование поступило в Рошальском подразделении Шатурской больницы и Лосино-Петровского подразделения Щёлковской больницы.
Кроме этого, на новом аппарате будут обследовать не только взрослых, но и детей, благодаря меньшей лучевой нагрузке.
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«Мы продолжаем 3-летнюю программу по замене тяжелого аналогового оборудования на современное цифровое. Важно, чтобы наши стационары и поликлиники были обеспечены современной медицинской техникой<…> На установку нового рентген-аппарата в Шатурской больнице и ремонт кабинета было направлено порядка 20 млн рублей», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева