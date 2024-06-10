Самолет с вице-президентом Малави Чилима мог потерпеть крушение

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Вице-президент Малави Саулос Чилима мог погибнуть при крушении самолета.
Об этом заявила малавийская газета Nyasa Times, ссылаясь на показания очевидцев.
При этом администрация президента подтвердила факты исчезновения самолета и отмены главой Лазарусом Чаквера его поездок на Багамы и в Швейцарию.
В понедельник стало известно, что самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с радаров. По данным вещательной корпорации Би-би-си, на борту самолета Сил обороны Малави находятся еще девять человек.
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При этом администрация президента подтвердила факты исчезновения самолета и отмены главой Лазарусом Чаквера его поездок на Багамы и в Швейцарию.
В понедельник стало известно, что самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима, пропал с радаров. По данным вещательной корпорации Би-би-си, на борту самолета Сил обороны Малави находятся еще девять человек.
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Алёна Самарева