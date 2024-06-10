Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров, он мог потерпеть крушение

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Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилима на борту пропал с экранов радаров, предполагается, что он мог потерпеть крушение. Об этом сообщает BBC.
Уточняется, что помимо вице-президента Малави в самолёте находятся ещё девять человек. Воздушное судно вылетело из столицы Лилонгве и должно было отправиться в аэропорт Мзузу на севере страны около 10 утра по местному времени. Однако связь с экипажем самолёта была потеряна почти сразу после взлёта.
В аэропорту Мзузу самолёт так и не появился. Пока установить контакт с пропавшим с радара бортом пока не удалось.
Ы связи с инцидентом президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный полёт на Багамы и отдал приказ о начале поисково-спасательной операции, для установки местонахождения пропавшего самолёта.
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В аэропорту Мзузу самолёт так и не появился. Пока установить контакт с пропавшим с радара бортом пока не удалось.
Ы связи с инцидентом президент Малави Лазарус Чаквера отменил свой запланированный полёт на Багамы и отдал приказ о начале поисково-спасательной операции, для установки местонахождения пропавшего самолёта.
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Элина Позднякова