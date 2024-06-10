В российском регионе упал легкомоторный самолет, есть пострадавший

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В Калмыкии упал легкомоторный самолет. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
«Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Яшкульском районе Калмыкии», – заявил источник.
Иной информации не сообщается.
На Ярославском шоссе легкомоторный самолет пролетел экстремально низко над проезжей частью, вызвав тревогу среди водителей. Судя по опубликованной записи, легкомоторный самолет стремительно снизился над автотрассой с разделительным заграждением. Водитель с видеорегистратором заметил приближающийся самолет и резко сместился вправо, на обочину. Столкновения удалось избежать, поскольку самолет прошел мимо на небольшой высоте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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