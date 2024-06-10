В российском регионе упал легкомоторный самолет, есть пострадавший

Предполагаемый исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев выплатит штраф за нарушение правил дорожного движения в день задержания в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.