Трамп вновь заговорил про санкции против России

16 августа 2025, 07:35

Трамп отложил новые санкции против России на 2-3 недели

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что займется вопросом ужесточения санкций против Москвы и ее торговых партнеров, но не ранее чем через две-три недели. К такому выводу он пришел по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.





В интервью Fox News он пояснил, что в настоящий момент вопрос введения этих мер не является приоритетным. Однако окончательное решение будет принято по истечении обозначенного срока.

«Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас. Возможно, я подумаю об этом через две-три недели», — сказал глава Белого дома.