Трамп прокомментировал возможный визит в Москву после приглашения Путина
Дональд Трамп заявил о возможности визита в Москву после приглашения Владимира Путина, озвученного на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
В завершение совместной пресс-конференции президент России на английском языке предложил:
«Next time in Moscow?» («В следующий раз — в Москве?»).
Трамп ответил:
«О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно».
Ранее Путин оценил переговоры как конструктивные и взаимоуважительные, подчеркнув наличие «настроя на результат» с обеих сторон.
Встреча в Анкоридже прошла в формате «три на три»: с российской стороны участвовали Сергей Лавров и Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Переговоры длились 2 часа 45 минут, но не завершились заключением соглашения по Украине.