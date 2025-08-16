Трамп прокомментировал возможный визит в Москву после приглашения Путина

16 августа 2025, 04:19

Трамп допустил визит в Москву после приглашения Путина на саммите в Анкоридже

Фото: Istock/Andrey Rykov

Дональд Трамп заявил о возможности визита в Москву после приглашения Владимира Путина, озвученного на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.





В завершение совместной пресс-конференции президент России на английском языке предложил:





«Next time in Moscow?» («В следующий раз — в Москве?»).

«О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно».