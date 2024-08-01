Самолёт спецотряда «Россия» приземлился в Анкаре после новостей об обменах

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Самолёт специального лётного отряда «Россия», вылетевший в сторону Турции из «Внуково», приземлился в Анкаре, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя администрации США сообщал, что масштабный обмен заключёнными между США и Россией с участием Германии и ещё трёх государств проходит «прямо сейчас».
По данным сайта, самолёт Ту-204 вылетел из столичного аэропорта «Внуково» в 12:43 по московскому времени в направлении Анкары, после чего прибыл в пункт назначения в районе 16:20.
Ранее сообщалось, что в рамках обмена в США уже передали осуждённого за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича.
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CNN: Масштабный обмен заключёнными между США и Россией идёт прямо сейчас
По данным сайта, самолёт Ту-204 вылетел из столичного аэропорта «Внуково» в 12:43 по московскому времени в направлении Анкары, после чего прибыл в пункт назначения в районе 16:20.
Ранее сообщалось, что в рамках обмена в США уже передали осуждённого за шпионаж журналиста WSJ Эвана Гершковича.
Читайте также:
Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными
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Анастасия Чинкова