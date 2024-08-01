CNN: Масштабный обмен заключёнными между США и Россией идёт прямо сейчас

Фото: istockphoto/Vitalii Bezverkhii
Масштабный обмен заключёнными между Соединёнными Штатами и Россией происходит непосредственно в эти минуты. В этой процедуре цчаствует также Германия и другие страны.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации Белого дома. Предполагается, что по итогам обмена на родину будут возвращены несколько американских граждан, в том числе обозреватель издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвинённый в России в шпионаже, и бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан.
По данным СМИ, Москва обменяет 12 человек, обвинённых в различных преступлениях в России, их перевезут в Германию. В Россию вернутся по меньшей мере восемь человек, в том числе разведчик Вадим Красиков, ликвидировавший в 2019 году в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Читайте также:
24 человека могут быть обменяны в рамках масштабного обмена между Россией и США
Россия освобождает Кара-Мурзу* в рамках обмена заключёнными с США
Россия освободила журналиста WSJ Гершковича в рамках обмена заключёнными
* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов