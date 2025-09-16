Трамп подал в суд на New York Times за клевету и опорочение репутации
Президент США Дональд Трамп объявил о подаче иска против газеты New York Times. Об этом пишет РИА Новости.
Он требует 15 миллиардов долларов за клевету и опорочение репутации. На своей странице в соцсети Truth Social американский лидер отметил, что подача иска стала для него большой честью. Трамп обвиняет газету в распространении лжи о себе на протяжении многих лет. Он считает, что публикации New York Times нанесли серьезный ущерб его имиджу и бизнесу.
Дональд Трамп — известный государственный деятель, действующий президент США с 20 января 2025 года, успешный бизнесмен и владелец многомиллиардного состояния. До своего второго срока в Белом доме исполнял обязанности главы государства в период с 2017 по 2021 годы. Появился на свет в нью-йоркском районе Квинс, вырос в семье известного миллионера-предпринимателя Фредерика Трампа, специализировавшегося на инвестициях и строительстве недвижимости. Со стороны отца предки Трампа родом из Германии, а со стороны матери — из Шотландии.
