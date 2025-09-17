«Трамп будет сговорчивее»: политолог оценил военные учения России
Американист Дудаков: военные учения РФ не останутся незамеченными в США
Администрация президента США Дональда Трампа внимательно следила за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025», где лично появился глава РФ Владимир Путин. Об этом заявил американист Малек Дудаков.
Напомним, в Нижегородской области прошли российско-белорусские учения при участии оперативных групп и воинских контингентов от ВС Бангладеша, Индии, Ирана, Конго, Мали и Буркина-Фасо.
«Администрация Трампа внимательно следит за любыми военными мероприятиями. Сейчас очень много истерики поднимается, особенно в европейской прессе, по поводу учений "Запад-2025", якобы это подготовка к большому вторжению в страны НАТО. Возникает вопрос, что там чуть ли не половина мира, которая готовится вторгнуться на территорию ЕС и блока НАТО», — сказал Дудаков «Газете.Ru».
Политолог считает, что такие учения сигнализируют США о том, что Россию поддерживают страны глобального юга, в том числе Иран и Индия. По мнению Дудакова, Трамп «поймёт намёк», и вероятно, станет «посговорчивее».
Тем временем Трамп заявил о готовности усилить санкции против России только после того, как все страны альянса полностью прекратят покупать российскую нефть и введут торговые пошлины против Китая в размере 50-100%.
В этой связи американист и политолог Константин Блохин выразил мнение, что таким образом американский лидер пытается отсрочить введение дополнительных ограничений против России.
«Трамп говорит: "Либо вы ведете самую настоящую санкционную войну с Россией, либо давайте выжидать". И этот призыв, с одной стороны, жесткий, но, с другой, он затрагивает здравый смысл. И здравый смысл здесь будет выигрывать. Поэтому всё это, конечно, оттягивание санкций, замаскированное под жесткий курс», — пояснил Блохин в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он добавил, что Трамп пытается сохранить баланс в отношениях между Москвой и «русофобами-ястребами» в США и не хочет лишать себя возможности сблизиться с РФ.