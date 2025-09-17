«Трамп будет сговорчивее»: политолог оценил военные учения России

17 сентября 2025, 18:45

Американист Дудаков: военные учения РФ не останутся незамеченными в США

Фото: iStock/ronniechua

Администрация президента США Дональда Трампа внимательно следила за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2025», где лично появился глава РФ Владимир Путин. Об этом заявил американист Малек Дудаков.





Напомним, в Нижегородской области прошли российско-белорусские учения при участии оперативных групп и воинских контингентов от ВС Бангладеша, Индии, Ирана, Конго, Мали и Буркина-Фасо.





«Администрация Трампа внимательно следит за любыми военными мероприятиями. Сейчас очень много истерики поднимается, особенно в европейской прессе, по поводу учений "Запад-2025", якобы это подготовка к большому вторжению в страны НАТО. Возникает вопрос, что там чуть ли не половина мира, которая готовится вторгнуться на территорию ЕС и блока НАТО», — сказал Дудаков «Газете.Ru».

«Трамп говорит: "Либо вы ведете самую настоящую санкционную войну с Россией, либо давайте выжидать". И этот призыв, с одной стороны, жесткий, но, с другой, он затрагивает здравый смысл. И здравый смысл здесь будет выигрывать. Поэтому всё это, конечно, оттягивание санкций, замаскированное под жесткий курс», — пояснил Блохин в разговоре с Общественной Службой Новостей.