В Лондоне тысячи людей выступили против Трампа
В Лондоне проходит многотысячная акция протеста в связи с госвизитом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Участники коалиции «Останови Трампа» (Stop Trump Coalition) собрались рядом со штаб-квартирой BBC и выразили недовольство тем, что премьер Великобритании Кир Стармер пригласил американского лидера в королевство. Демонстранты вышли на улицы с флагами Палестины, требуя освободить сектор Газа и прекратить военные поставки Израилю. Также они призывают к интифаде.
Протестующие начали шествие по Риджентс-стрит, пройдя мимо площадей Оксфорд-серкус, Пикадилли-серкус и Трафальгарской площади. Они хотят дойти до Вестминстерского дворца, где заседает парламент, и провести митинг там. Одновременно акция протеста проходит возле стен Виндзорского замка, где король Карл III принимает Трампа и первую леди США Меланию.
