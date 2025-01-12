Самолёту с делегацией из Словакии не позволили пролететь в Россию через Польшу

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Польша не позволила самолёту со словацкой делегацией, направлявшемуся в Россию, пролететь над своей территорией. Об этом сообщил глава Словацкой национальной партии Андрей Данко в видеообращении, опубликованном в его соцсетях.
Дипломат подчеркнул, что Польша не дала возможность по прямой проследовать в сторону России через её воздушное пространство, поэтому судну пришлось обходить через Германию.
Данко заявил, что не понял такого шага Варшавы, однако воспринял это как реальность.
Он подчеркнул, что самолёт с делегацией пролетит над Чехией и Германией, после чего в воскресенье вечером приземлится в Москве.
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Данко заявил, что не понял такого шага Варшавы, однако воспринял это как реальность.
Он подчеркнул, что самолёт с делегацией пролетит над Чехией и Германией, после чего в воскресенье вечером приземлится в Москве.
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Анастасия Чинкова