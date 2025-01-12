Страны НАТО смогут увеличить военные расходы только через 10 лет, заявили в Польше

Фото: iStock/Bjoern Wylezich
Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа о повышении военных расходов до 5% ВВП только через 10 лет. На это указал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с изданием Financial Times.
Политик подчеркнул, что реализовать это требование в краткие сроки не получится. Однако призвал не критиковать Трампа, поскольку он дал действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае ряд стран продолжит спорить о целесообразности введения дополнительных расходов на военные нужды.
Косиняк-Камыш отметил, что Польше также необходимо искать дополнительные возможности для увеличения расходов на обороны. Он уточнил, что если страна позволила себе влезть в долги и тем самым ускорить восстановление после пандемии коронавируса, то теперь необходимо найти средства, чтобы обезопасить себя от потенциальной войны.
Читайте также:
Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП
Трамп потребовал от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП
Швейцария объявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа
Анастасия Чинкова