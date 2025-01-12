Косиняк-Камыш: в Польше устали от украинцев в пятизвёздочных отелях и на дорогих авто

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В польском обществе наблюдается напряжение от конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с Financial Times.
Он подчеркнул, что поляки, конечно же, устали от украинского конфликта. Особенно это проявляется, когда местные жители видят молодых украинских мужчин за рулём новых дорогих автомобилей или проживающих в пятизвёздочных отелях в Польше.
Ранее в ходе этого же интервью Косиня-Камыш прокомментировал требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы стран НАТО до 5% ВВП. По его словам, этот шаг невозможно сделать в краткие сроки, на реализацию может уйти 10 лет.
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Анастасия Чинкова