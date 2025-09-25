Саркози признали виновным по делу о финансировании его кампании 2007 года Ливией
Парижский суд признал экс‑президента Франции Николя Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на решение инстанции.
При этом Саркози оправдали по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции — то есть суд не установил факта незаконного финансирования его кампании. Сам политик продолжает отрицать свою вину. На подачу апелляции у него есть десять дней.
Бывшего главу канцелярии Саркози Клода Геана признали виновным в коррупции за период 2007–2009 годов. Суд установил, что фигурант получил €500 тыс. Кроме того, чиновника обвинили в подлоге документов и в торговле влиянием.
Версия о финансировании кампании Саркози Ливией впервые прозвучала в марте 2011 года — тогда Сейф аль‑Ислам Каддафи в интервью Euronews заявил, что ливийские власти требуют вернуть перечисленные средства. В Елисейском дворце эти утверждения опровергли, а сам Саркози называл их «смехотворными».
В мае 2012 года агентство Mediapart сообщило, что Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн, опубликовав подписанный бывшим секретарём Главного народного комитета по внешним связям Ливии Мусой Кусой документ о выделении средств.
