Саркози признали виновным по делу о финансировании его кампании 2007 года Ливией

25 сентября 2025, 14:28

Фото: istockphoto/Zerbor

Парижский суд признал экс‑президента Франции Николя Саркози виновным в соучастии в преступном сообществе по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на решение инстанции.