Извращенец получил приговор за развращение 13-летней девочки в Воронеже

25 сентября 2025, 12:31

Извращенца за развращение 13-летней девочки в Воронеже приговорили к 12 годам

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Воронеже мужчину приговорили к 12 годам колонии за развращение 13‑летней девочки. Об этом пишет телеграм-канал TV Губерния. Воронеж.