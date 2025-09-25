Извращенец получил приговор за развращение 13-летней девочки в Воронеже
В Воронеже мужчину приговорили к 12 годам колонии за развращение 13‑летней девочки. Об этом пишет телеграм-канал TV Губерния. Воронеж.
Преступление, по данным следствия, произошло в июне 2024 года в помещении на территории Левобережного района. Фигуранта признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
Приговор вынесли 18 августа на закрытом заседании суда. С подсудимого взыскали компенсацию морального вреда на сумму более 800 тысяч рублей.
По информации СМИ, злоумышленник — вероятно бывший руководитель одной из городских конюшен, который работал детским тренером. С пострадавшей, по версии обвинения, у него сложились доверительные отношения.
Сообщается, что в день происшествия тренер мог подмешать что‑то в напиток девочки. Опекун, не дождавшись ребёнка после тренировки, вызвал полицию — потерпевшую нашли в подсобном помещении у мужчины. Сам обвиняемый вину не признал.
Читайте также: