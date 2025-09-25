В Москве задержали находящегося больше 20 лет в розыске бандита

25 сентября 2025, 13:34

В Москве нашли находящегося больше 20 лет в розыске экс-члена ОПГ «осокинские»

Фото: istockphoto/blinow61

Рязанские полицейские задержали бывшего участника так называемой «осокинской» группировки, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске по делу об убийстве жены. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального УМВД.