В Москве задержали находящегося больше 20 лет в розыске бандита
Рязанские полицейские задержали бывшего участника так называемой «осокинской» группировки, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске по делу об убийстве жены. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального УМВД.
Как уточняется, 49‑летнего мужчину нашли совместно с коллегами из ОМВД по столичному району Южное Бутово. В 1990‑е он входил в состав группировки. В 2003 году, по версии следствия, в ходе конфликта на почве ревности мужчина ножом убил свою 25‑летнюю супругу и скрылся.
По данным полиции, в течение многих лет он скрывался в Москве без документов, не работал и содержался родственниками. В январе 2004 года ему заочно предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, и суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщается, что банда действовала с начала 1990‑х и более десяти лет терроризировала Рязань и область. После убийства предыдущих лидеров в 1994 году ее возглавил рязанский боксёр Александр Осокин.
