Радио1
Главная / Новости / Политика/ СВР: Запад считает, что Зеленский слишком далеко зашёл

СВР: Запад считает, что Зеленский слишком далеко зашёл

11 декабря 2023, 10:43
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Высокопоставленные лица ведущих западных стран всё чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба СВР.

Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что в Службу внешней разведки поступает информация о том, что высокопоставленные официальные лица западных стран всё чаще обсуждают между собой замену действующего президента Украины Владимира Зеленского.


У Запада есть сразу несколько причин для такого шага. В их числе несбывшиеся обещания Зеленского одержать победу над Россией и бесконечное хамство в общении с иностранными партнёрами, а также безграничное кумовство и коррупция в стране. Её масштабы удивляют западных политиков.

На Западе сформировалось мнение о том, что украинский президент зашёл слишком далеко пока создавал образ бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с РФ до победного конца. Именного из-за этого Зеленский не сможет, если понадобится, выступить со стороны переговоров с Москвой.

Читайте также:

Названы возможные преемники президента Украины Зеленского

Последние новости СВО: где активизировались бои, что взяли под контроль ВС РФ

СВР назвала рассматриваемый Евросоюзом сценарий прекращения огня на Украине
#всу
#сво
#украина
#новости
#политика
Читайте нас в
Отряд российских боевых кораблей прибыл в филиппинский порт
11 декабря 2023, 10:23

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В пресс-службе ТОФ сообщают, что цель похода заключается в том, чтобы продемонстрировать военно-морской флаг РФ в регионе, развить и укрепить дружественные отношения с иностранными государствами.
Большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в порт Манилы, пишет ТАСС. 

«Корабли ТОФ в составе БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» пришвартовались в порту Манилы», - уточнили в российском посольстве.
Российские корабли посетят филиппинские военнослужащие, представители парламента и министерства иностранных дел. Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился из Владивостока в дальний поход 7 октября.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-12 готовится аварийно приземлиться в Комсомольске-на-Амуре.
Об этом сообщает источник Telegram-канала «112».

Читайте также:

Названы возможные преемники президента Украины Зеленского

ФСБ РФ раскрыла украинскую агентурную сеть, действовавшую в Крыму

РБК: в ПВР для украинских беженцев продолжают оставаться 25 000 человек
#корабль
#государство
#мид
Читайте нас в
В городском округе Серпухов опубликованы результаты выборов в Совет депутатов
11 декабря 2023, 10:00

Фото: Мособлизбирком

Территориальная избирательная комиссия города Серпухова утвердила протоколы о результатах выборов Совета депутатов городского округа Серпухов по единому избирательному округу и по пятимандатным избирательным округам №1, 2,3 и 4. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Выборы признаны состоявшимися и действительными. Партия «Единая Россия», по предварительным данным, получает 25 мандатов КПРФ – три мандата, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» по одному мандату.
 
В ближайшее время решения ТИК города Серпухова будут опубликованы в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Московской области». 
 
Выборы депутатов Совета депутатов Городского округа Серпухов проходили 9 и 10 декабря. В голосовании приняли участие 12,09% избирателей. По данным Мособлизбиркома, жалоб не поступало.
 
Читайте также:

В Серпухове готовы к выборам в Совет депутатов

В Подмосковье стартовало информирование избирателей о выборах президента

Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок
#выборы
#серпухов
#голосование
#депутат
#совет депутатов
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного
FT: Запад после интервью Залужного узнавал у Украины о переговорах с РФ
11 декабря 2023, 09:29

Фото: istock / Diy1

Ряд западных союзников Украины после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного выясняли у Киева, стали ли переговоры с Москвой в приоритете. Об этом сообщает изадние Financial Times, ссылаясь на неназванного чиновника.

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — заявил собеседник агентства.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров публично раскритиковал Валерия Залужного в Соединенных Штатах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сообщалось, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября ведомство сообщило, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 бесплиотников, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Читайте также: 
Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю

Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее

#интервью
#всу
#киев
#переговоры
Читайте нас в
Вступление Украины в Евросоюз назвали финансовой бомбой для Европы
Депутат Мариани: Вступление Украины в ЕС станет финансовой бомбой для Европы
11 декабря 2023, 08:33

Фото: istock / artJazz

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани назвал вступление Украины в Европейский союз тяжелым испытанием для европейских семей. Об этом пишет ТАСС.

«Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей», — заявил Мариани.
Он также подчеркнул, что налогоплательщики европейских стран уже потратили на Украину 88 миллиардов евро, а также 70 миллиардов евро зарезервированы для Киева до 2027 года. Мариани обратил внимание, что выделенных средства не хватит для обслуживания «непомерных потребностей» президента Украины Владимира Зеленского. 

Мариани считает, что политика Евросоюза в отношении Украины нежелательна как для европейцев, когда инфляция уничтожает их сбережения, так и для граждан Украины, которые должны страдать из-за отказывающихся говорить о мире «атлантических держав».

Ранее Фон дер Ляйен назвала требования для вступления Украины в Европейский союз. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю

Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее

#евро
#депутат
#сбережения
#евросоюз
#украина
Читайте нас в
В Словакии выступают против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз
11 декабря 2023, 08:23

Фото: iStock/alzay

Представитель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри рассказала, что в данный момент Киев не готов начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
По её словам, представителям Украины нужно сделать ещё множество шагов для того, чтобы стать членов Евросоюза, пишет «МК». При этом, время, когда государства могли попасть в этот союз по политическому решению, уже давно в прошлом. 

«Сейчас режиму Зеленского нужно соответствовать всем необходимым критериям. В частности, точно таким же, как ранее произошло в случае со Словакией», - говорит Кэри.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили и по двум селам в Брянской области: один снаряд 125 мм оказался рядом с селом Хоромное Климовского района и два — рядом с Красное Климовского района.

Под ударом оказалось село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. 9 снарядов упали в 600 метрах от населённого пункта.

Читайте также: 

ВСУ атаковали из танков Белгородскую и Брянскую область

Стало известно о пресечении попытки ротации ВСУ на одном из направлений

В Киеве звучат взрывы и объявлена воздушная тревога
#всу
#украина
#сво
Читайте нас в
Байдена обвинили в поставках Израилю в обход Конгресса
The Guardian: Белый дом поставляет Израилю танковые снаряды в обход Конгресса
11 декабря 2023, 08:23

kremlin

Белый дом передавал Израилю танковые снаряды в обход Конгресса. The Guardian пишет, что администрацию американского президента Джо Байдена обвинили в помощи Израилю.

«Поддержка администрацией Байдена войны Израиля в Газе стала предметом пристального внимания после того, как выяснилось, что она в обход Конгресса поставила танковые снаряды (Израилю - прим. ред.)», — указано в статье издания.
Сообщается, что Белый дом не оценивал, совершает ли Израиль военные преступления.

До этого сообщалось, что США требуют от Израиля завершить операцию в Газе до нового года.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 

FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю

«Исламский джихад» атаковал солдат Израиля в районе Шеджаия — Al Jazeera

В США заявили, что выступают против прекращения огня в секторе Газа
#израиль
#военные
#поддержка
#сша
#джозеф байден
Читайте нас в
Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море
Великобритания и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море
11 декабря 2023, 08:02

Фото: istock / andriano_cz

Минобороны Великобритании сообщило, что совместно с Норвегией Британия будет возглавлять коалицию по поддержке Украины на море. Об этом пишет ТАСС.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — указано на сайте британского оборонного ведомства.
До этого Великобритания решила поставить  Украине два минных корабля. Данные корабли необходимы для усиления позиций ВСУ в Черном море. Вероятнее всего, морские судна буду защищать украинский зерновой коридор, который начал работу после выхода РФ из зерновой сделки.

Ранее Сенатор от Крыма, член комитета Совфеда и по международным делам Сергей Цеков заявил, что Великобритания просто выполняет команды США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю

Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее

#море
#великобритания
#всу
#минобороны
#рф
#украина
Читайте нас в
В США допустили введение воинской обязанности из-за РФ
TAC: противостояние РФ может привести к введению воинской обязанности в США
11 декабря 2023, 07:12

Фото: istock / Im Yeongsik

Аппетиты Штатов могут приветик привести к введению воинской обязанности в стране. Об этом заявил экс-советник бывшего президента государства Рональда Рейгана Даг Бэндоу, сообщает The American Conservative (TAC).
Как заявил собеседник агентства, Вашингтону придется предпринять внезапные меры в отношении Москвы.

«Если печально известная «Клякса», как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», — отметил Бэндоу.
Он также отметил, что вмешательство США в мировые конфликты отталкивает американцев от добровольной воинской службы. Потенциальных новобранцев пугает конфликт на Украине, в котором Пентагон борется с ядерной державой. Эксперт добавил, что только политика РФ спасает Европу от эскалации конфликта.

До этого глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США осталось примерно 1 миллиар долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что США требуют от Израиля завершить операцию в секторе Газа до нового года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю

Лавров заявил, что конфликт на Украине сделал Россию сильнее
#сша
#конфликт
#политика
#меры
#рф
#пентагон
Читайте нас в
Bloomberg сообщил, что в 2023 году в мире произошло 183 региональных конфликта
Bloomberg: В мире зафиксировано наибольшее число конфликтов за последние 30 лет
11 декабря 2023, 07:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В этом году в мире было зафиксировано 183 региональных конфликта, что является самым высоким показателем за последние три десятилетия. Об этом 11 ноября пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studie, IISS).
В исследовании рассматривались исключительно региональные конфликты, не включающие в себя конфронтацию сверхдержав, таких как США, Россия и Китай. При этом в IISS отмечают, что группировки наподобие палестинского движения ХАМАС «поддерживаются» крупными державами.

«Неразрешимость является определяющей чертой современного глобального конфликтного ландшафта», — подчеркивают авторы.

При этом интенсивность конфликтов в мире, по данным IISS, растет из года в год: согласно последнему исследованию, количество погибших увеличилось на 14%, а количество случаев насилия — на 28%.

В современном мире доминируют «все более трудноразрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения числа действующих лиц, сложных и пересекающихся мотивов, глобального влияния и ускоряющегося изменения климата», подчёркивают . В то же время большее количество региональных конфликтов не говорит об угрозе большой войны, такой как войны 1914-1918 и 1939-1945 годов, однако общая напряжённость международных отношений нарастает, и в первую очередь это касается Соединённых Штатов и Китая.

Читайте также:

Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США

В Госдуме назвали главную угрозу для человечества

Стали известны подробности следующего этапа конфликта Израиля и ХАМАС
#конфликт
#регионы
#мир
#война
Читайте нас в
Достижения.рф