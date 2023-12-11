СВР: Запад считает, что Зеленский слишком далеко зашёл

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Высокопоставленные лица ведущих западных стран всё чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского.
Об этом сообщает пресс-служба СВР.
Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что в Службу внешней разведки поступает информация о том, что высокопоставленные официальные лица западных стран всё чаще обсуждают между собой замену действующего президента Украины Владимира Зеленского.
У Запада есть сразу несколько причин для такого шага. В их числе несбывшиеся обещания Зеленского одержать победу над Россией и бесконечное хамство в общении с иностранными партнёрами, а также безграничное кумовство и коррупция в стране. Её масштабы удивляют западных политиков.
На Западе сформировалось мнение о том, что украинский президент зашёл слишком далеко пока создавал образ бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с РФ до победного конца. Именного из-за этого Зеленский не сможет, если понадобится, выступить со стороны переговоров с Москвой.
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Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что в Службу внешней разведки поступает информация о том, что высокопоставленные официальные лица западных стран всё чаще обсуждают между собой замену действующего президента Украины Владимира Зеленского.
На Западе сформировалось мнение о том, что украинский президент зашёл слишком далеко пока создавал образ бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с РФ до победного конца. Именного из-за этого Зеленский не сможет, если понадобится, выступить со стороны переговоров с Москвой.
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Мария Фирсова