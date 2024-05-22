«Сатанеют»: Захарова задалась вопросом о влиянии Запада на политиков других стран

Фото: сайт МИД РФ
Попадающие под влияние Запада политики «сатанеют». С таким заявлением официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила в своём Telegram-канале.
Тем самым она прокомментировала предложение спикера парламента Армении Алена Симоняна обсудить вопрос неуплаты налогов церковью. А также требование фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде и бывшего президента Украины Петра Порошенко вынести на повестку рассмотрение вопроса о полном запрете Украиной православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.
Захарова задалась вопросом, почему попадающие под влияние западных сил политики в буквальном смысле начинают сатанеть.
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Анастасия Чинкова