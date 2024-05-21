«Приступ безумия»: Захарова о попытке обвинить Россию в покушении Фицо

Фото: сайт МИД РФ
Обвинения РФ в якобы причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - это приступ безумия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм-канале.
«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала дипломат.Захарова отметил, что The Times является первым СМИ, несправедливо обвинившее Россию в причастности к нападению на премьера Словакии.
«В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно - рыба сойдет с ума», — сыронизировала Захарова.Фицо был ранен 15 мая в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
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