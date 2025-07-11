Трамп: наводнение в Техасе испугались бы лучшие серферы в мире

11 июля 2025, 23:36

Фото: iStock/howtogoto

Президент США Дональд Трамп сравнил недавнее наводнение в Техасе с волной, которую бы побоялись лучшие серферы в мире. Напомним, что в происшествии погибли 104 человека.





Свое заявление Трамп сделал во время выступления с пострадавшими от наводнения. Его речь транслировалась местными СМИ.





«Река Гваделупа поднялась на 26 футов менее чем за 45 минут. И, как я слышал, в какой-то момент уровень воды превысил 30 футов. Один человек даже сказал, что вода достигала 60 футов. Это как гигантская волна в Тихом океане, на которую не рискнули бы подняться даже лучшие серферы мира», — сказал Трамп.