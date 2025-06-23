Саудовская Аравия: королевство поддержит любой ответ Катара на удары Ирана

23 июня 2025, 23:28

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Саудовская Аравия заявила, что королевство поддержит любой ответ Катара на недавние удары Ирана по его территории. Об этом пишет МИД государства на своей странице в соцсети X.







«Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах», — говорится в заявлении.