Саудовская Аравия: королевство поддержит любой ответ Катара на удары Ирана

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Саудовская Аравия заявила, что королевство поддержит любой ответ Катара на недавние удары Ирана по его территории. Об этом пишет МИД государства на своей странице в соцсети X.



«Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах», — говорится в заявлении.

К тому же королевство осудило недавние удары по Катару и отметило, что они являются грубым нарушением международного права. Подобные действия страна считает неоправданными.

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. С помощью атаки Штаты рассчитывали уничтожить или значительно ослабить ядерную программу страны.


Иван Мусатов

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