Саудовская Аравия: королевство поддержит любой ответ Катара на удары Ирана
Саудовская Аравия заявила, что королевство поддержит любой ответ Катара на недавние удары Ирана по его территории. Об этом пишет МИД государства на своей странице в соцсети X.
«Саудовская Аравия подтверждает, что полностью стоит на стороне дружественного государства Катар, и применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах», — говорится в заявлении.
К тому же королевство осудило недавние удары по Катару и отметило, что они являются грубым нарушением международного права. Подобные действия страна считает неоправданными.
Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. С помощью атаки Штаты рассчитывали уничтожить или значительно ослабить ядерную программу страны.