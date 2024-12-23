Ушаков анонсировал визиты иностранных лидеров в Москву в начале 2025 года

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В начале 2025 года в Россию ожидаются визиты ряда иностранных лидеров. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что власти уже начали серьёзную подготовку некоторых мероприятий, включая январские.
Ушаков заявил, что говорить об этих мероприятиях пока преждевременно. Также он отказался называть конкретные страны, лидеры которых приедут в Россию. Однако добавил, что визиты будут, причём интересные.
Также помощник президента не раскрыл, отправится ли Владимир Путин за рубеж в ближайшее время.
Ранее в этот день сообщалось, что вице-премьер России Виталий Савельев в ходе рабочего визита передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию в начале 2025 года.
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Ушаков заявил, что говорить об этих мероприятиях пока преждевременно. Также он отказался называть конкретные страны, лидеры которых приедут в Россию. Однако добавил, что визиты будут, причём интересные.
Также помощник президента не раскрыл, отправится ли Владимир Путин за рубеж в ближайшее время.
Ранее в этот день сообщалось, что вице-премьер России Виталий Савельев в ходе рабочего визита передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Россию в начале 2025 года.
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Анастасия Чинкова