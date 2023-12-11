Саудовский принц Аль-Фейсал оценил визит Путина в Эр-Рияд

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Председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию демонстрирует прочность отношений между государствами. Об этом пишет РИА Новости.
«Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия – это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения», - цитирует агентство слова саудовского принца.
Он отметил, что по многим международным вопросам позиции обеих стран совпадают. Так, у Саудовской Аравии и России одинаковое мнение касательно способов урегулирования палестино-израильского конфликта, признания Палестинского государства и прекращения огня в Газе.
«Важно, что эти усилия поддержаны Российской Федерацией и президентом Путиным», — резюмировал принц.
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