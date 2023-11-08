СБ ООН 8 ноября проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»

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Совбез ООН в среду, 8 ноября, проведёт закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает постпредство Бразилии при организации.
«Состоится закрытое заседание по «Северным потокам» по запросу РФ», — проинформировали в бразильском постоянном представительстве при ООН.
Уточняется, что встреча по ситуации с диверсией на газопроводах пройдёт за закрытыми дверьми. Она последует за открытым заседанием Совет Безопасности по Украине, которое запланировано на 23:00.
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Диана Аванесян