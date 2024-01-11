СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов

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Совет Безопасности ООН не принял предложенные Россией поправки к проекту резолюции, предложенному США и Японией, который требует от хуситов прекратить атаки на суда, передает РИА Новости.
В своих поправках Россия предлагала внести изменения в текст резолюции, включая формулировку о том, что положения данного документа не должны создавать прецедентов или устанавливать новые стандарты в области международного права.
Также Россия предлагала заменить тезис о праве государств-членов защищать свои суда от нападений на формулировку, уточняющую, что Совет Безопасности ООН принимает к сведению применяемые права государств-членов в соответствии с международным правом.
Третья предложенная поправка касалась упоминания конфликта в секторе Газа, где Москва предлагала подчеркнуть необходимость устранения коренных причин, включая конфликты, способствующие региональной напряженности, в частности, конфликт в секторе Газа. При голосовании против всех трех российских поправок высказались лишь США и Британия.
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Также Россия предлагала заменить тезис о праве государств-членов защищать свои суда от нападений на формулировку, уточняющую, что Совет Безопасности ООН принимает к сведению применяемые права государств-членов в соответствии с международным правом.
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Артем Кузьмин