СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе

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Совбез ООН не принял поправку РФ и КНР к проекту резолюции США, призывающую принять срочные меры для предотвращения размещения любых видов вооружений в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что за поправку проголосовали 7 стран-членов СБ ООН. Против нее выступили семь государств, включая Соединенные Штаты, Великобритания и Францию. Одна из стран воздержалась от голосования.
Согласно поправке, в текст документа предлагалось добавить призыв добиваться скорейшей разработки соответствующих, хорошо проверяемых, юридически обязывающих многосторонних соглашений при помощи переговоров.
В соответствии с этим Россия приняла решение наложить вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.
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Согласно поправке, в текст документа предлагалось добавить призыв добиваться скорейшей разработки соответствующих, хорошо проверяемых, юридически обязывающих многосторонних соглашений при помощи переговоров.
В соответствии с этим Россия приняла решение наложить вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе.
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Алина Юрчак