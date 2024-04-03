СБ ООН рассмотрит запрос Палестины о принятии страны в состав организации

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В Совете Безопасности (СБ) ООН начата работа по рассмотрению заявки Палестины о принятии в состав Всемирной организации. Об этом 3 апреля сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
«Для нас имеет большое значение быть принятыми в качестве 194-й страны — члена ООН. Надеюсь, это произойдет уже в этом году», — заявил Мансур в беседе с журналистами.Заявку Палестины уже поддержали Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что вступление Палестины в ООН может стать действенным инструментом, чтобы остановить кровопролитие на ее землях.
Интересно отметить, что Израиль предложил распустить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений некоторых сотрудников агентства в связях с «Хамасом».
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