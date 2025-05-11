«Пытаются разговаривать в хамской манере»: Путин обвинил ряд стран в неуважении к России

Владимир Путин заявил, что некоторые страны продолжают использовать язык ультиматумов в диалоге с Россией. Такое отношение продолжается даже период празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление президента перед журналистами в ночь с 10 на 11 мая.