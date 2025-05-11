«Пытаются разговаривать в хамской манере»: Путин обвинил ряд стран в неуважении к России

Владимир Путин (Фото: кадр видео с www.kremlin.ru)
Владимир Путин заявил, что некоторые страны продолжают использовать язык ультиматумов в диалоге с Россией. Такое отношение продолжается даже период празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление президента перед журналистами в ночь с 10 на 11 мая.
«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — отметил Путин.Не секрет, что РФ сталкивается с попытками давления даже во время памятных событий, призванных объединять народы.
Так, например, 10 мая сообщалось, что неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой.
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