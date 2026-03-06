«Сбился с пути»: Раскрыта истинная причина Трампа и Карлсона

06 марта 2026, 14:31

Обозреватель Вайнер: антиизраильские выпады Карлсона вызвали недовольство Трампа

Такер Карлсон (Фото: kremlin.ru)

Журналист Такер Карлсон начал вести свою собственную избирательную кампанию. Это и стало причиной его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Такую точку зрения выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, Трамп исключил Карлсона из движения Make America Great Again (MAGA; «Сделаем Америку снова великой»), поскольку тот «сбился с пути». Однако до этого журналист раскритиковал решение президента США начать совместную с Израилем операцию против Ирана, назвав удары по Ирану «абсолютно отвратительными и злодейскими».



По словам Вайнера, Карлсон довольно популярен в Америке. У него 102 миллиона подписчиков в одной из основных мировых социальных сетей. Он самостоятельно контактирует с влиятельными политиками и делает очень «крутые интервью».





«Поэтому он, естественным образом, начал перетягивать на свою сторону часть электората как Республиканской партии, так и непосредственно Дональда Трампа. Увод электората не понравился Трампу даже больше, чем желание участвовать в предстоящей компании», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.