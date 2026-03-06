«Сбился с пути»: Раскрыта истинная причина Трампа и Карлсона
Журналист Такер Карлсон начал вести свою собственную избирательную кампанию. Это и стало причиной его конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Такую точку зрения выразил политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, Трамп исключил Карлсона из движения Make America Great Again (MAGA; «Сделаем Америку снова великой»), поскольку тот «сбился с пути». Однако до этого журналист раскритиковал решение президента США начать совместную с Израилем операцию против Ирана, назвав удары по Ирану «абсолютно отвратительными и злодейскими».
По словам Вайнера, Карлсон довольно популярен в Америке. У него 102 миллиона подписчиков в одной из основных мировых социальных сетей. Он самостоятельно контактирует с влиятельными политиками и делает очень «крутые интервью».
«Поэтому он, естественным образом, начал перетягивать на свою сторону часть электората как Республиканской партии, так и непосредственно Дональда Трампа. Увод электората не понравился Трампу даже больше, чем желание участвовать в предстоящей компании», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Кроме того, причиной конфликта являются и антиизраильские выпады Карлсона. А Трамп, как известно, сильно связан с произраильским лобби, отметил Вайнер.
По его мнению, Карлсон перестал быть журналистом и превратился в политика, решив, что он может вести собственные кампании. Однако журналист неугоден как для демократов, так и для республиканцев, поэтому его «будут сильно топить», заключил обозреватель.