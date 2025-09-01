Песков высоко оценил блюда китайской кухни на саммите ШОС в Тяньцзине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил блюда традиционной китайской кухни, которые подавали участникам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Он также отметил гостеприимство китайских коллег. Его слова приводит РИА Новости.
«Прием прошел в максимально гостеприимной атмосфере, которую всегда обеспечивают китайские товарищи. И кухня великолепная — китайская», — заявил политик.Ранее он раскрыл, почему российский лидер Владимир Путин передвигается по КНР на автомобиле Aurus с китайскими номерами.