Балицкий высказался о сроках освобождения всей Запорожской области

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Руководитель Запорожья Евгений Балицкий выразил надежду, что ВС РФ в обозримом будущем возьмут под свой контроль часть региона, занятую украинской армией. Об этом пишет РИА Новости.
«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена», — заявил глава региона.Ранее стало известно, что губернатор Запорожской области Балицкий был целью терактов Киева с применением химического оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак