СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия в правительственном квартале Киева

Фото: iStock/Helios8
Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале Киева. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана», — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинские спецслужбы занимаются поиском «запрещенных к обращению предметов) в офисах, многоэтажках, кафе и других зданиях. Также идет проверка местных граждан и досматривают автомобили.
В ведомстве отметили, что во время проведения контрразведывательных мероприятий возможны ограничения передвижения по улицам Киева.
Читайте также:
На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова
СБУ предъявила генералу Кириллову обвинения накануне его гибели
Депутат Рады обвинил экс-генпрокурора Украины в пытках
Элина Позднякова