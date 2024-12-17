СБУ предъявила генералу Кириллову обвинения накануне его гибели

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Служба безопасности Украины 16 декабря заочно сообщила о подозрении начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, погибшему 17 декабря в результате взрыва в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным украинской службы, Кириллов якобы отдавал приказы применять химическое оружие против солдат ВСУ, в том числе боевые гранаты «К–1». Досудебное расследование продолжается, отметили в СБУ.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Согласно информации СК России, сработало взрывное устройство, заложенное в самокат, который находился у подъезда.
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Екатерина Коршунова