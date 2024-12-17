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На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова

NYT: СБУ объявила, что убитый взрывом в Москве генерал Кириллов был законной целью
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

В результате теракта в Москве, который произошел 17 декабря, погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возглавлявший войска РХБЗ ВС РФ. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за это преступление, сообщает газета New York Times.
Неизвестный чиновник из СБУ сообщил изданию, что Кириллов считался «законной целью». Кроме того, New York Times опубликовала видеозапись, на которой видно, как двое людей покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время записи совпадают с моментом теракта, и на кадрах также присутствует самокат.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство, замаскированное в самокате, было активировано на Рязанском проспекте рядом с подъездом жилого дома. В результате погиб Кириллов, а также его помощник.



До этого «Радио 1» подробно писало обо всем, что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

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В США заявили о непричастности к убийству генерала Кириллова в Москве
Американский чиновник-аноним заявил о непричастности США к убийству Кириллова
17 декабря 2024, 21:56

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)

США непричастны к убийству российского генерала Игоря Кириллова, передает агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника-анонима.
«США не знали об операции заранее, мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — сказано в материале.
Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником на Рязанском проспекте в Москве. По информации следователей, сработало взрывное устройство, заложенное в электросамокат. Ведется расследование. Произошедшее квалифицировали как теракт. Ряд российских депутатов считает, что таким образом Россию хотят запугать.

Игорь Кириллов с 2021 года возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты. В своих докладах офицер приводил доказательства того, что боевики ВСУ пользуются химоружием в зоне спецоперации.

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#взрывы
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Сырский оценил ситуацию для ВСУ на фронте
Сырский: на покровском и кураховском направлениях сложная обстановка для ВСУ
17 декабря 2024, 21:39

Фото: istockphoto/reflection_art

Самая сложная ситуация для ВСУ — на покровском и кураховском направлениях, заявил у себя в Telegram-канале главком украинских войск Александр Сырский. Он подчеркнул усиленное давление со стороны бойцов ВС РФ на времевском, торецком и краматорском направлениях.
Сырский считает, что украинские военнослужащие должны в ускоренном режиме возводить фортификации в ряде регионов. Речь, по его словам, о семи областях.

Перед этим пророссийские подпольщики сообщили о нанесении удара по расположению украинских боевиков под Харьковом. Уточнялось, что противника видели в одной из заброшенных больниц с надежными подвалами и помещениями.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США
Reuters: НАТО координирует помощь Киеву вместо США
17 декабря 2024, 21:20

Фото: istockphoto/Artfully79

Североатлантический альянс координирует помощь Запада Украине, что говорит о более непосредственном участии НАТО в кризисе, пишет Reuters, не называя источник.
«НАТО взяла на себя от США координацию западной помощи Украине, как планировалось ранее... Этот шаг, случившийся после задержки в несколько месяцев, предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте», — сказано в материале.
Перед этим сообщалось, что главы 27 стран Евросоюза обсудят возможную поддержку Киева в случае отказа со стороны Соединенных Штатов. Встреча запланирована на четверг, 19 декабря.

Страны коллективного Запада стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе.

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#сша
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#война
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На Украине сделали страшное заявление о ядерной войне
«Страна»: лидер ультраправой организации Украины посчитал ядерную войну выгодной
17 декабря 2024, 21:03

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Ядерная война выгодна для Украины, пишет Страна.ua, цитируя лидера запрещенной в России террористической организации C 14* Евгения Карася**, внесенного Росфинфомиторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Ядерная война — это хорошо, она нам выгодна. После ядерного удара уже ничего хуже не произойдет», — сказано в материале.
Отмечается, что при таком сценарии российская сторона потеряет Китай и Индию в качестве союзников, а Европа и Вашингтон усилят поддержку Киева.

В статье резюмируется, что президент России Владимир Путин не предпримет подобных шагов, поскольку они якобы принесут выгоду Украине.

Перед этим сообщалось, что в Госдуме оценили обсуждение применения ядерных вооружений в США.

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*Запрещенная в России террористическая организация

**Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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#ядерное оружие
#нацизм
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Дело участника «Короля и Шута» Балунова о дискредитации ВС РФ рассмотрит суд
17 декабря 2024, 20:20

Фото: istockphoto/dlccar

Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении сооснователя группы «Король и Шут» Александра Балунова рассмотрит суд в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу объединенной городской судебной пресс-службы Дарью Лебедеву.
«Материалы административного дела в отношении Балунова поступили в Красногвардейский районный суд Петербурга. Дата заседания еще не назначена», — сказала она.
Лебедева добавила, что речь идет о публикациях Балунова в Telegram-канале в период с июля по октябрь этого года.

Перед этим сообщалось, по какому делу, связанному с СВО, будут судить жительницу Подмосковья. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

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#конфликт
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#новости
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На Западе посмеялись над реакцией Зеленского на предложение Орбана
Меркурис: Зеленский в ярости из-за идей России, США и Венгрии о переговорах
17 декабря 2024, 20:06

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Поиск дипломатии в конфликте на Украине вызвал ярость у Владимира Зеленского, заявил YouTube-каналу Duran аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Разные страны должны работать вместе, готовить совместный подход к поиску решения (по украинскому конфликту. — Прим. ред.). Очевидно, эти страны — Россия, США и Венгрия. Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского — он в ярости», — прокомментировал эксперт.
Перед этим Владимир Зеленский заявил, что не допустит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана до посредничества в переговорах по украинскому конфликту.

Страны Запада и Европы всячески помогают Зеленскому, однако Венгрия блокирует инициативы, связанные с поддержкой киевского режима.

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#сша
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#виктор орбан
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Зеленский попытался унизить Орбана
Зеленский завил, что не позволит Орбану быть посредником в переговорах
17 декабря 2024, 19:11

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Слова главы киевского режима опубликовал телеканал «Мы — Украина».
«Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например, как премьер Орбан... Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — сказал Зеленский.
Перед этим сообщалось, что Венгрия заблокировала многомиллиардную поддержку Украине из так называемого «Фонда мира».

На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и Евросоюза (ЕС) стали помогать Киеву всевозможными средствами, однако в ЕС есть государства, имеющие свою точку зрения на происходящее.

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#сво
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#владимир зеленский
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В США рассказали, как идеи Трампа по переговорам отразятся на Киеве
Бывший посол США Хербст: идеи Трампа по переговорам станут трудными для Украины
17 декабря 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст, беседуя с YouTube-каналом «Радио НВ».
«Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины», — произнес Хербст.
По утверждению дипломата в отставке, американская сторона осознает, что победа РФ на Украине станет поражением для Вашингтона.

Перед этим эксперт Фрэнсис Фукуяма рассказал, каким образом Трамп попытается решить конфликт на Украине, чем будет манипулировать Киев и почему это не понравится Европе.

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Подпольщики сообщают об ударе по расположению ВСУ в Купянске, слышны взрывы
17 декабря 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Удар по закрытой больнице, где видели украинских боевиков, произошел в Купянске под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные», — прокомментировал координатор сопротивления.
Он уточнил, что бандеровцы разграбили больницу в 2022 году, однако в ней целы подвалы и помещения.

Перед этим Лебедев сообщал об уничтожении украинских дроноводов. По его словам, ликвидированы две группы противника в Запорожской области.

Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года.

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#россия
#украина
#война
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