На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова

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В результате теракта в Москве, который произошел 17 декабря, погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возглавлявший войска РХБЗ ВС РФ. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за это преступление, сообщает газета New York Times.
Неизвестный чиновник из СБУ сообщил изданию, что Кириллов считался «законной целью». Кроме того, New York Times опубликовала видеозапись, на которой видно, как двое людей покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время записи совпадают с моментом теракта, и на кадрах также присутствует самокат.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство, замаскированное в самокате, было активировано на Рязанском проспекте рядом с подъездом жилого дома. В результате погиб Кириллов, а также его помощник.
До этого «Радио 1» подробно писало обо всем, что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
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Ранее сообщалось, что взрывное устройство, замаскированное в самокате, было активировано на Рязанском проспекте рядом с подъездом жилого дома. В результате погиб Кириллов, а также его помощник.
До этого «Радио 1» подробно писало обо всем, что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
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Мария Моисеева