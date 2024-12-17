На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова

Самая сложная ситуация для ВСУ — на покровском и кураховском направлениях, заявил у себя в Telegram-канале главком украинских войск Александр Сырский. Он подчеркнул усиленное давление со стороны бойцов ВС РФ на времевском, торецком и краматорском направлениях.