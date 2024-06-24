СБУ заявила о задержании пограничника, подозреваемого в шпионаже в пользу России

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Служба безопасности Украины в Telegram-канале сообщила о задержании пограничника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
Отмечается, что подозреваемый занимался шпионажем для РФ на украинско-белорусской границе. По данным СБУ, шпионом оказался завербованный российской спецслужбой контрактник, он же занимал должность руководителя отделения местного пограничного отряда.
Уточняется, что мужчина устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность ВСУ, обороняющих границу с Белоруссией. Обвиняемый также пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами украинской армии, добавили в ведомстве.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины.
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Уточняется, что мужчина устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность ВСУ, обороняющих границу с Белоруссией. Обвиняемый также пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами украинской армии, добавили в ведомстве.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины.
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Екатерина Коршунова