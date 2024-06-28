На Украине СБУ заставили школьника извиниться за исполнение российского гимна

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили публично извиниться 16-летнего подростка за исполнение гимна России. Об этом сообщает Телеграм-канал «Инсайдер UA».
Инцидент произошел в Киеве. Ранее подросток неоднократно публиковал в своих социальных сетях ролики, где он исполняет гимн России и поет песню российского артиста SHAMAN «Я русский». При этом школьник выдавал себя за сотрудника служб безопасности, выкладывая поддельные удостоверения и заявляя о связах с иными работниками спецслужб.
Накануне СБУ вычислили подростка и провели с ним беседу. После этого он записал публичные извинения и удалил на своих страницах все записи, в которых он поддерживал Россию.
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Олег Дикий