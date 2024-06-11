СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы по подозрению в поддержке партии Путина

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая, осуждённого за коррупцию, Наталью Веретенникову. Её подозревают в работе на «Единую Россию», партию российского президента Владимира Путина.
По данным следствия, 36-летняя дочь бывшего полтавского градоначальника владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, передаёт телеграм-канал «Политика страны». Во время выборов в России она, как заявляет СБУ, распорядилась разместить на рекламных стендах и баннерах компании рекламную агитацию за «Единую Россию». За эти услуги она якобы получила более 35 миллионов российских рублей.
Наталья Веретенникова уже отправлена в следственный изолятор, на её имущество наложен арест. В числе прочего, она является владелицей трёх квартир в Киеве, минивэна и долей в уставных капиталах двух украинских компаний.
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Александр Бойцов