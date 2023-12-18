СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное преследование после обнаружения прослушивающих устройств в рабочем кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.
По словам представителей ведомства, дело было открыто по статье о незаконном приобретении, использовании и распространении специальных технических устройств для получения информации.
Ранее информация издания «РБК Украина» со ссылкой на свои источники говорила о найденной аппаратуре для прослушивания на рабочем месте главкома. Позднее также стало известно об обнаружении аналогичных устройств у сотрудников Залужного.
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«СБУ инициировала уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из предполагаемых мест пребывания главнокомандующего ВСУ, Валерия Залужного», — подчеркнули в СБУ.
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Артем Кузьмин